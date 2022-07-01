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رئيس السلفادور يعلن عن استثمارات جديدة في البيتكوين

مال وأعمال

رئيس السلفادور يعلن عن استثمارات جديدة في البيتكوين
Legion-Media Klaus Ohlenschlaeger
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أعلن رئيس السلفادور نجيب بوكيلة عن استثمارات جديدة لحكومته في عملة البيتكوين الرقمية، بقيمة أكثر من 1.5 مليون دولار.

وقال بوكيلة على مواقع التواصل الاجتماعي إن "السلفادور اشترت اليوم 80 بيتكوينا بسعر 19 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحد".

وأضاف أن "البيتكوين هو المستقبل! وشكرا لكم على مبيعاته بسعر منخفض".

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يذكر أن حكومة السلفادور اشترت خلال الأشهر التسعة الأخيرة 2381 عملة بيتكوين مقابل أكثر من 106 ملايين دولار.

وبناء على سعر صرف البيتكون القائم الآن، تبلغ قيمة أصول الصندوق الحكومي للعملات الرقمية في السلفادور حاليا أكثر من 45 مليون دولار، حيث انخفض سعر البيتكوين في سوق العملات الرقمية في الفترة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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