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ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء من ليبيا

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء من ليبيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط في تعاملات الظهيرة اليوم إلى الارتفاع بعد أنباء من ليبيا، العضو في "أوبك"، بحدوث انقطاعات واسعة النطاق في إمدادات النفط الخام من البلاد.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.8% إلى 108.72 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.99% إلى 112.29 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد انخفاض سجلته أسعار الذهب الأسود في بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتخوف المستثمرون من تراجع الطلب العالمي على الخام.

المصدر: برايم + بلومبرغ

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