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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي قد يعدل قواعد عبور البضائع إلى كالينينغراد في حزمة العقوبات الجديدة

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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي قد يعدل قواعد عبور البضائع إلى كالينينغراد في حزمة العقوبات الجديدة
Globallookpress Alexander Chernykh
توقف نقل 50% من البضائع إلى كالينينغراد (صورة أرشيفية)
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نقلت "بلومبرغ" أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا قد تشمل "تعديلات" للتدابير التي تضمنتها تدابير سابقة بشأن قواعد عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى الجيب الروسي في كالينينغراد.

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وكانت حزمة العقوبات الرابعة المفروضة على روسيا تمنع دخول بعض البضائع من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وعليه فرضت ليتوانيا عقوبات على حركة السكك الحديدية والبضائع البرية التي تمر من خلالها إلى الجيب الروسي في كالينينغراد، على الرغم من أن هذه البضائع تتحرك من الأراضي الروسية إلى أراض روسية، إلا أنها تمر عبر دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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