ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

كشفت بيانات للبنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد الأجنبية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو 2022 وبلغت 586.1 مليار دولار.

ووفقا لتقرير نشره المركزي الروسي فقد صعدت الاحتياطيات الدولية في الفترة من 17 وحتى 24 يونيو 2022 بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3.8 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الزيادة في حجم الاحتياطيات الدولية جاءت نتيجة إعادة التقييم الإيجابية للاحتياطيات الدولية.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: برايم