مسؤول سعودي سابق يعلق على محادثة فضحتها الكاميرات بين ماكرون وبايدن عن الإمارات والسعودية

علق كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق محمد سالم سرور الصبان، على المحادثة التي جرت بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي في قمة G7 عن إمكانات السعودية والإمارات بإنتاج النفط.

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وفي مقابلة مع RT تحدث المستشار السابق عن الأوضاع في سوق النفط العالمية، في ظل مساع الغرب لإبعاد العالم عن الطاقة الروسية، وعن المحادثة التي التقطتها الكاميرا بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي.

وأعرب المستشار السابق عن اندهاشه من ظهور كلمات ماكرون للعلن بأنه لا توجد سعة نفطية حرة في الإمارات، وقال: "هذا لا يعني أنه لا توجد أي طاقة نفطية في دول الخليج الأخرى، هناك سعة يمكن استخدامها إذا قررت "أوبك+" القيام بذلك".

وأضاف الصبان، أن أسعار الطاقة ليست مشكلة طالما أن العرض والطلب لا يزالان على حالهما، وأشار إلى أن السبب في ارتفاع أسعار النفط هو مزيج من الصراع الروسي الأوكراني وسياسة الطاقة الفوضوية في الاتحاد الأوروبي.

وفي قمة مجموعة السبع في ألمانيا، قاطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، إذ سعى ماكرون إلى تزويد بايدن بمعلومات بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي أن السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهما من النفط.

المصدر: RT