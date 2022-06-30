بورصة موسكو في المنطقة الحمراء بعد تراجع سهم "غازبروم"

تراجع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 5%، وجاء الهبوط على خلفية تراجع سهم شركة الغاز الروسية "غازبروم" بأكثر من 30%.

وبحلول الساعة 11:34 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 5.35% إلى 2251.25 نقطة.

فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.65% إلى 1346 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء الانخفاض في ظل تراجع ملحوظ في سهم شركة "غازبروم" الروسية على خلفية قرار مساهمي الشركة بعدم دفع أرباح الأسهم عن العام الماضي 2021.

وتراجع السهم، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، بنحو 23% إلى 226.68 روبل، وقبل ذلك تراجع السهم بأكثر من 30%.

المصدر: RT + نوفوستي