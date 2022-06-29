بوتين يدعو زعماء دول بحر قزوين لإقامة مهرجان لنسج السجاد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول بحر قزوين (روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان) لإقامة مهرجان لنسج السجاد.

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واقترح الرئيس الروسي في قمة بحر قزوين أن يعطي قادة الدول (إيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان) تعليمات لوزارات الثقافة لتنظيم معرض متنقل أو مهرجان من روائع نسج السجاد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يمكن إقامة مثل هذا الحدث على شكل تجريبي في جميع أنحاء منطقة بحر قزوين.

وقال: "تتطلب قضايا تعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية والرياضية والسياحية والشبابية بين الدول الخمسة اهتماما وثيقا لذلك نقترح على وجه الخصوص إعطاء تعليمات لوزارات الثقافة لتجميع روائع نسج السجاد، التي تفتخر بها جميع دولنا، وتنظيمها كمعرض أو مهرجان متنقل في جميع أنحاء المنطقة".

كذلك لفت إلى أهمية تنمية السياحة الإقليمية الأمر الذي سيساهم في التقارب بين شعوب الدول الخمس.

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال قمة دول بحر قزوين بمشاركة قادة روسيا وتركمانستان وإيران وكازاخستان وأذربيجان، ومن المقرر أن يتبادل القادة وجهات النظر بشأن مجموعة واسعة من قضايا التعاون في منطقة بحر قزوين.

المصدر: نوفوستي