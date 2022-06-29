وزير التنمية الاقتصادية الروسي يحذر من "الروبل القوي"

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأن شركات في روسيا قد تقرر خفض الإنتاج إذا استمر الوضع الحالي للعملة الروسية لعدة أشهر أخرى.

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وقال الوزير الروسي: "لقد تأثرت ربحية العديد من الصناعات، بما في ذلك الصناعات الموجهة للتصدير، سلبا بفعل سعر الصرف الروبل الحالي، وإذا استمر الوضع على هذا النحو لبضعة أشهر أخرى، أعتقد أن العديد من الشركات قد تتوصل إلى فكرة ليس فقط الحد من عمليات الاستثمار ولكن أيضا الحاجة إلى تعديل خطط الإنتاج الحالية".

وجاء تصريح الوزير الروسي في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال اليوم الأربعاء، بمشاركة مسؤولين روس آخرين مثل وزير المالية الروسي ورئيسة البنك المركزي الروسي.

من جهته، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية للعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل.

ووفقا للوزير الروسي فإن الحكومة مستعدة لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية وتخصيص جزء من أموال الميزانية للعام 2022 بهدف تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الروسية.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام العملتين الأمريكية والأوروبية في الفترة الأخيرة، وخلال تعاملات اليوم تم تداول الدولار دون مستوى 51 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2015.

المصدر: نوفوستي