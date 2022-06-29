وزير المالية الروسي يرجح إجراء تدخلات في سوق العملات لتحقيق الاستقرار في صرف الروبل

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية للعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل.

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ووفقا للوزير الروسي فإن الحكومة مستعدة لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية وتخصيص جزء من أموال الميزانية للعام 2022 بهدف تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الروسية.

ورجح الوزير الروسي، في كلمة في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال اليوم الأربعاء، إمكانية استخدام جزء من عائدات النفط والغاز لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية.

وأضاف سيلوانوف أن تدخلات مثل هذه ستؤثر على سعر صرف الروبل، وخلص حديثه قائلا: "سننظر في مثل هذه القرارات، لكنني أشدد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن".

وفيما يلي أبرز تصريحات سيلوانوف:

- سيلوانوف يرجح احتمال تنفيذ تدخلات في سوق العملات في العام 2022

- سيلوانوف: اللجنة الحكومية المختصة أيدت اقتراح المركزي الروسي حول إجراء مزيد من تحرير (تعويم) العملة

- سيلوانوف: العملة الأجنبية مضرة (للاقتصاد الروسي) لذلك فإن وزارة المالية الروسية مستعدة لتنظيم سعر صرف الروبل لليورو والدولار من خلال أسعار الصرف المتقاطعة لعملة البلدان الصديقة.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وخلال تعاملات اليوم تم تداول الدولار دون مستوى 51 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2015.

المصدر: برايم + نوفوستي