صحيفة يابانية تكشف عن تراجع أرباح الشركات من بيع الأسهم إلى أدنى مستوى في 19 عاما

أفادت صحيفة "نيكي" اليابانية للأعمال اليوم الأربعاء، بأن أرباح الشركات العالمية من بيع الأسهم تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2003.

وقالت الصحيفة إن الشركة المدرجة في البورصات العالمية تمكنت من جني أقل مبلغ في آخر 19 عاما من بيع أسهمها في الفترة الماضية من العام 2022.

وأضافت أنه في الفترة من 1 يناير وحتى 9 يونيو من العام الجاري بلغت أرباح هذه الشركات من بيع أسهمها 196.4 مليار دولار، وهو رقم أقل بنسبة 70% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتعد هذه المكاسب هي الأدنى منذ العام 2003، حينها شهدت البورصات العالمية انهيارا كبيرا، وأشارت الصحيفة إلى أن مكاسب الشركات الأمريكية في هذا المؤشر كانت الأقل بين شركات الدول الأخرى في العالم.

المصدر: تاس