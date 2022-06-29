تقرير يرصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال الربع الأول من 2022

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن السعودية جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.37 مليار ريال (1.97 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022.

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وفي تقرير استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" ووزارة الاستثمار السعودية، رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن "المملكة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7.37 مليار ريال (1.97 مليار دولار) خلال الربع الأول 2022، مقابل 6.73 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة 9.5% وقيمة 638 مليون ريال.

وأشار تقرير "الاقتصادية" أن "تلك الاستثمارات هي ثاني أعلى قيمة فصليا منذ الربع الرابع 2016 (أي خلال خمسة أعوام)"ـ لاقتة إلى أن "الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول يعود بشكل رئيس إلى معالجة الحكومة السعودية لجزء كبير من ملف التستر التجاري، وبالتالي تتحول تلك الاستثمارات إلى استثمارات أجنبية مباشرة، حيث كانت قد انتهت فترة تصحيح الأوضاع في 16 فبراير 2022".

وبين التقري أن "ارتفاع الاستثمارات الأجنبية يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقراتها بالمملكة، بجانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة العديد من القطاعات"، موضحة أن "صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية كان قد سجل خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار".

وأفادت "الاقتصادية" في تقريرها بأن "السعودية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020".

كما لفت تقرير "الاقتصادية" إلى أن "الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية في 2021 سجل أسرع وتيرة نمو تاريخيا وفق البيانات المتاحة، إذ بلغ 19.3 مليار دولار (72.3 مليار ريال) بارتفاع 257.2%، مقارنة بـ2020 البالغ 5.4 مليار دولار (20.25 مليار ريال)"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات المتدفقة خلال العام الماضي تعد الأعلى منذ 2010، عندما سجلت 106.1 مليار ريال، بينما تتجاوز استثمارات 2021 الأعوام الثلاثة السابقة، إذ بلغت قيمها مجتمعة 14.2 مليار دولار".

المصدر: "الاقتصادية"