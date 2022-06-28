بيسكوف: تهيئة الظروف للعلماء في البلاد من أولويات السلطات الروسية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن خلق ظروف مريحة للعلماء يمثل أولوية في روسيا، والاستثمارات في هذا المجال لها نتائجها الإيجابية.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يخشى من "هجرة العقول الروسية إلى المملكة المتحدة أو فنلندا أو الدنمارك بعد تصريحات مسؤولي هذه الدول حول وجود ظروف جذابة للعملاء الروس".

وقال بيسكوف، إن "الاحتفاظ بالعلماء والاحتفاظ بأي متخصصين ممكن فقط في ظل ظروف عمل مريحة. في روسيا هناك منح ضخمة ونظام إنشاء مختبرات متخصصة للعلماء الشباب وما إلى ذلك كل هذا عبارة عن مجموعة من الإجراءات (لدعم العلماء)".

وأضاف: "هجرة العقول في عصرنا مفهوم مختلف تماما، أكرر مرة أخرى: أين يكون المكان مريحا، يذهب العلماء إلى هناك. مهمتنا هي خلق ظروف مريحة لهم هنا (روسيا). يتم بذل الكثير من الجهد في هذا المجال كذلك يتم إنفاق الأموال".

كذلك شدد بيسكوف على استحالة عزل العالم العلمي، وقال: "العالم العلمي يتطور تماما، ولا يمكن للعالم العلمي أن يعيش في عزلة، وبالتالي يواصل العلماء التعاون الدولي والتفاعل الدولي. العالم متعدد الأوجه للغاية. لا يمكن لأي علم أن يوجد بمعزل عن الآخرين، خاصة في عصرنا".

المصدر: نوفوستي