في بورصة موسكو.. الدولار واليورو في المنطقة الحمراء

تراجع سعر صرف العملتين الأمريكية والأوروبية مقابل العملة الروسية، اليوم الثلاثاء، حيث يشهد الروبل الروسي موجة ارتفاع على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وبحلول الساعة 10:48 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 53.20 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 56.08 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.70% إلى 2400.10 نقطة، في حين انخفض مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.39% إلى 1422.53 نقطة.

المصدر: RT