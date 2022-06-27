أردوغان يعلن اكتشاف مكامن النفط باحتياط قيمته مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف مكامن نفطية في منطقة أضنة بجنوب تركيا، يقدر احتياطي النفط فيها بمليار دولار.

وقال أردوغان في خطاب موجه إلى الشعب في أعقاب اجتماع الحكومة، يوم الاثنين، إنه "في بئرين في أضنة، حيث تجري أعمال التنقيب، تم العثور على النفط العالي النوعية".

وأضاف أن "قيمة الاحتياطيات تقدر بحوالي مليار دولار"، مؤكدا أن التحضيرات مستمرة لبدء الإنتاج في ما مجموعه 10 آبار، وذلك من خلال حفر 8 آبار جديدة في الحقل ذاته.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تمكنت خلال السنوات الخمس الأخير من زيادة الانتاج النفطي المحلي من 37 إلى 60 ألف برميل يوميا.

المصدر: الأناضول