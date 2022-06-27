لأول مرة في تاريخها.. مصر تسجل رقما قياسيا في تصدير البطاطس

أعلنت وزارة الزراعة المصرية أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير حتى الأن.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022 بلغت حوالي 3 مليون و759 ألف و431 طن من المنتجات الزراعية.

وأشار تقرير صادر عن الوزارة الى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الأن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والآسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: RT