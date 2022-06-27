المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بصدد إعلان "القوة القاهرة"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنه "مع استمرار الإغلاقات، فإنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج "سرت".

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وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى عبد الله صنع الله، قائلا: "ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة مالم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج "سرت"، وندعو جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد ونحث على التمسك بسيادة ليبيا".

وأضاف صنع الله: "نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج "سرت"، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية".

وأردف: "الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها، ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو كائنا من كان، من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر".

وفي سياق متصل، قال صنع الله :"لست سياسيا، ولكن بإستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها، وستجدون قطاع النفط متحمسا للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي يحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد".

وفي شأن بيان الدول الخمس، فقد رحب رئيس مجلس الإدارة بمضمون البيان معلقا: "يسرني كثيرا تأكيد هذه الدول الفاعلة على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، وأن تكون حزمة النفقات العامة الأساسية للعام 2022 واضحة وتعكس الأولويات في الأنفاق على قطاع النفط المهتري، مع وجود إجراءات صارمة للتتبع والتحقق والإبلاغ والتدقيق، وهذا يساعد قطاع النفط في القيام بمهامه ودوره دون اية معوقات".

وختم بيانه بالقول: "الوضع جد خطير..فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية - بانتظام - مرتبط ارتباط شرطي باستمرار انتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية بموافقة الحكومة بسبب توقف مصرف ليبيا المركزي و وزارة المالية عن تغذية حساب المحروقات منذ ستة اشهر، وقد انخفضت معدلات الصادرات النفطية بشكل لا يمكننا مواجهة الطلب على المحروقات في القادم من الأسابيع، ونتوقع أن تقوم الشركة العامة للكهرباء بطرح الأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل".

المصدر: RT