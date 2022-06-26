بريطانيا تؤكد استعدادها لمنح أوكرانيا قرضا إضافيا

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لندن مستعدة لتزويد كييف بضمان للحصول على قرض إضافي بقيمة 525 مليون دولار من خلال البنك الدولي.

وأشار البيان إلى أن "الحكومة الأوكرانية تخشى أن ينفد تمويلها بحلول الخريف إذا لم يتم تزويدها بمساعدة مالية عاجلة"، ووفقا لذلك فإن بريطانيا "مستعدة لتقديم ضمانات أخرى بقيمة 525 مليون دولار (أو 429 مليون جنيه إسترليني). "من خلال البنك الدولي.

هذا وقد تجاوز المبلغ الإجمالي للمساعدات الاقتصادية والإنسانية التي حصلت عليها أوكرانيا من بريطانيا مستوى 1.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.8 مليار دولار).

كذلك أشار مكتب رئيس الوزراء في بيانه إلى أن جونسون سيدعو قادة مجموعة السبع الكبار إلى دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة البريطانيين الذين رأوا أن حكومة بلادهم تمنح أموالهم التي يتم جمعها من الضرائب لصالح دول أخرى.

كما أشاروا إلى أن الحكومة البريطانية تجد لديها الأموال لتوزيعها على دول أخرى في وقت تبخل فيه على شعبها.

المصدر: نوفوستي