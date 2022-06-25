الصين تقدم دعما ماليا لباكستان

أعلن بنك الدولة الباكستاني مساء الجمعة أنه تلقى قرضا بقيمة 15 مليار يوان (حوالي 2.3 مليار دولار) من اتحاد البنوك الصيني، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد واستقرار الروبية.

وأعلن ذلك وزير المالية والإيرادات في باكستان مفتاح إسماعيل عبر صفحته على تويتر. "يسعدني أن أعلن أن قرضا من الكونسورتيوم الصيني بقيمة 15 مليار يوان (حوالي 2.3 مليار دولار) قد تم إيداعه الجمعة في حساب لدى بنك الدولة الباكستاني، مما أدى إلى زيادة حجم عملتنا الأجنبية احتياطيات الصرف".

المصدر: تاس