الملك عبد الله يحدد التحديات الرئيسية التي يواجهها الأردن

حدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة، مشيرا إلى أن أزمتي ندرة المياه والجفاف تعتبران من التحديات الرئيسية التي يواجهها الأردن.

وقال العاهل الأردني في لقاء مع CNBC، إن أزمتي ندرة المياه والجفاف تعتبران من التحديات الرئيسية التي يواجهها الأردن، موضحا أن بلاده تصنف كثاني أكثر دولة قاحلة في العالم.

كما أشار إلى أن الأردن يعمل مع العديد من الشركاء في المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، قال العاهل الأردني إن "الصراع الروسي الأوكراني بعيد بعض الشيء لكن كلما طال أمده، طال عدم الاستقرار الذي نشهده بسبب تحديات السلع في المنطقة وبالتالي طالت عملية التعافي".

كذلك شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية تواصل دول المنطقة من أجل تحديد أطر التعاون.

المصدر: CNBC