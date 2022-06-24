أسعار النفط في المنطقة الخضراء

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تراجع تم تسجيله الأسبوع الجاري في ظل مخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي في العالم مع رفع البنوك المركزية لمعدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم.

وبحلول الساعة 09:26 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63% إلى 104.93 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45% إلى 110.55 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + "بلومبرغ"