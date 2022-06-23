تغريم اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين بمبلغ ضخم على خلفية تسرب النفط في البحر الأسود عام 2021

قالت شركة "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" إنها "ستدفع غرامة قدرها 5,3 مليار روبل أكدتها محكمة الاستئناف بسبب تسرب النفط في البحر الأسود في صيف عام 2021.

وجاء في تعليق الشركة على قرار المحكمة: "سينفذ "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" كشركة تلتزم بالقانون، قرار المحكمة وستدفع غرامة في المواعيد التي يحددها القانون. وفيما بعد يخطط الاتحاد للدفاع عن موقفه في المجال القانوني".

وقع حادث تسرب النفط في 7 أغسطس عام 2021 من الناقلة اليونانية "Minerva Symphony" بالقرب من مدينة نوفوروسييسك أثناء التحميل من وحدة ناقلة مملوكة لشركة الاتحاد.

المصدر: نوفوستي