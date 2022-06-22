هبوط أسواق مال غرب أوروبا بعد نمو استمر 3 أيام

أغلقت أسواق مال معظم دول أوروبا الغربية تعاملاتها يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار الأسهم بعد ارتفاعها ثلاثة أيام متتالية.

وقام المشاركون في السوق بتقييم خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وانخفض المؤشر المركب لأكبر الشركات في المنطقة Stoxx Europe 600 عند إغلاق التداول بنسبة 0.7% - إلى 405.74 نقطة. فيما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 1.11%، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.9%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.81%، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 1.4%، وIBEX 35 بنسبة 1.1%.

وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط لمواصلة دورة التضييق حتى يرى دليلاً واضحا على أن التضخم الأمريكي يتباطأ نحو هدفه البالغ 2%. وأضاف: "في الأشهر المقبلة، نتوقع إشارات قوية على أن التضخم يتباطأ".

وتابع: "لدينا الأدوات اللازمة والتصميم اللازم لاستعادة استقرار الأسعار". وردا على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، قال بأول إن مخاطر الركود "ليست مرتفعة بشكل خاص في الوقت الحالي"، مضيفا أن الاقتصاد الأمريكي قوي والمستهلكون والشركات "في حالة جيدة".

بدورها، قالت السناتور الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، خلال جلسة الاستماع إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى التأكد من أن رفع أسعار الفائدة لا يضر بالاقتصاد الأمريكي.

كما قيّم تجار الأوراق المالية أيضا إحصاءات التضخم في المملكة المتحدة، حيث قفزت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 9.1% في مايو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني . وتسارع التضخم مقارنة بشهر أبريل عندما كان 9%، وتم تحديث الحد الأقصى منذ عام 1982. وتعود الزيادة في الضغط التضخمي في المملكة المتحدة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز والبنزين.

كما ارتفعت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بأكبر قدر منذ 1977 في مايو، على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 15.7% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 14.7% في الشهر السابق.

وأكبر انخفاض من بين مكونات Stoxx 600 سجلته شركة صناعة الصلب الألمانية Voestalpine AG، الذي خسر 13.1%.

كما غرقت أوراق شركة Umicore البلجيكية بشكل كبير، حيث انخفض سعرها بنسبة 8%. وكشفت أكبر شركة لتصنيع مكونات صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا عن استراتيجية تطوير جديدة، والتي بموجبها من المخطط بحلول عام 2030 مضاعفة الإيرادات مقارنة بـ 4 مليارات يورو في العام الماضي. كما تعتزم الشركة استثمار حوالي 5 مليارات يورو في الفترة 2022-2026.

المصدر: إنترفاكس