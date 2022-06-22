توقيع اتفاقية بقيمة 17 مليون دينار بين شركتين أردنية وسعودية على هامش زيارة محمد بن سلمان

وقعت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية اتفاقية مع الشركة السعودية "كيميان" لتزويدها بـ30 ألف طن من مادة حامض الفوسفوريك المركز عالي الجودة.

ووقعت الاتفاقية في ختام فعاليات ملتقى الأعمال الأردني السعودي، الذي عقد في عمان الثلاثاء، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة.

وتقدر قيمة الاتفاقية بنحو 17 مليون دينار أردني، وبموجبها ستقوم الشركة الهندية الأردنية للكيمياويات بتزويد الشركة السعودية بالكميات المتفق عليها اعتبارا من شهر أغسطس المقبل من العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل من عام 2023، على أن يتم مضاعفة هذه الكميات خلال الأعوام المقبلة.

وأكد المدير العام للشركة الهندية الأردنية للكيمياويات علي العبابنة أهمية هذه الشراكة التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبين العبابنة أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات التابعة والحليفة لها تنتج سنويا نحو مليون و100 ألف طن من مادة حامض الفسفوريك، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من هذا الإنتاج يصدر إلى السوق العالمي، في حين يستخدم الباقي منه محليا لصناعة الأسمدة.

المصدر: خبرني