الكشف عن حجم استثمارات السعودية في الأردن

كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية عن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن، وقال إنها بلغت نحو 14 مليار دولار.

كذلك كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بلغ نحو 16.6 مليار ريال عام 2021 مقارنة بـ 11.6 مليار ريال في 2020.

وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق الأردني 11.6 مليار ريال، والواردات الأردنية للسوق السعودي 5 مليارات ريال. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال نحو 900 مشروع.

وجاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: عمون