البيت الأبيض: خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة مقلق

قالت سيسيليا روز مستشارة الرئيس الأمريكي، إن البيت الأبيض "يشعر بالقلق" إزاء مخاطر الركود الاقتصادي في البلاد، فيما يؤكد أن أسس الاقتصاد ما زالت قوية بما يكفي لمواجهة هذه المخاطر.

وفي لقاء مع شبكة "سي إن بي سي"، قالت المستشارة سيسيليا روز: "من الواضح أنّ ذلك يشكّل مصدر قلق، لكنّ العمود الفقري لاقتصادنا ما زال قويا".

وعزت روز انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، إلى ضعف الصادرات.

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وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، توقعت تباطؤ الاقتصاد في خضم انتقاله إلى "نمو بطيء ومستقر"، وقالت إن الركود ليس "حتميا" في الولايات المتحدة.

بينما قال رئيس مكتب ريتشموند الإقليمي للبنك المركزي، توماس باركين، إن "البيانات الاقتصادية ما زالت تبدو جيدة نسبيا".

المصدر: "أ ف ب"