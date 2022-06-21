المالية الروسية تقترح تشكيل مخزون من الأحجار الكريمة لاحتياجات التعبئة

اقترحت وزارة المالية الروسية تشكيل مخزون من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في صندوق حكومي، وذلك لتلبية احتياجات التعبئة، وفقا لما ذكرته وكالة "برايم" في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نشر مشروع تعديلات ذات الصلة على قانون "تدريب التعبئة والتعبئة في روسيا" في قاعدة بيانات الإجراءات القانونية التنظيمية.

وجاء في مذكرة توضيحية لمشروع القانون: "بسبب عدم وجود آلية في تشريعات روسيا بشأن استخدام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في صندوق الدولة لروسيا، وهو صندوق يتضمن احتياطيات لتلبية احتياجات الدولة في مجال الحفاظ على القدرة الدفاعية والأمن الاقتصادي والمالي".

كذلك يقترح مشروع القانون على تشكيل مخزونات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المخصصة لتلبية الاحتياجات في إطار صندوق الدولة لروسيا.

المصدر: برايم