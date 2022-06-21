العملة الروسية ترتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2015

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول الدولار دون مستوى 55 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وبحلول الساعة 10:12 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 54 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 55.09 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 55 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.

وتراجع سعر اليورو بواقع 93 كوبيكا إلى 57.91 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: نوفوستي