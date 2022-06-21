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بعد القصف الإسرائيلي لمطار دمشق.. أولى رحلات الطيران من الشارقة تصل مطارا جديدا في سوريا (صور)

مال وأعمال

بعد القصف الإسرائيلي لمطار دمشق.. أولى رحلات الطيران من الشارقة تصل مطارا جديدا في سوريا (صور)
الإخبارية
بعد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق.. أولى رحلات الطيران من الشارقة تصل مطارا جديدا
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أفادت "سانا" بوصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة، وذلك "بعد تحويل مسار الرحلات من مطار دمشق لمطارات محلية أخرى بسبب تضرره إثر العدوان الإسرائيلي".

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وأشار الوكالة إلى أنه "تم تحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية ريثما يعود لعمله الاعتيادي مطار دمشق الدولي بعد إنهاء أعمال تأهيل وتصليح الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي عليه".

وكشفت الحكومة السورية في 10 يونيو 2022 (يوم جمعة) عن الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف إسرائيلي فجر التاريخ المذكور.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".

بعد القصف الإسرائيلي لمطار دمشق.. أولى رحلات الطيران من الشارقة تصل مطارا جديدا في سوريا (صور)
الإخبارية

بعد القصف الإسرائيلي لمطار دمشق.. أولى رحلات الطيران من الشارقة تصل مطارا جديدا في سوريا (صور)
الإخبارية
بعد القصف الإسرائيلي لمطار دمشق.. أولى رحلات الطيران من الشارقة تصل مطارا جديدا في سوريا (صور)
الإخبارية

المصدر: RT + سانا + الإخبارية

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