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زيلينسكي يطلب 5 مليارات دولار شهريا

مال وأعمال

زيلينسكي يطلب 5 مليارات دولار شهريا
AP
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة وجهها إلى المشاركين في اجتماع Global Policy Forum المنعقد في إيطاليا أمس الاثنين أن "هذا المبلغ مطلوب لدعم نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن".

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وأشار زيلينسكي إلى أنه ما من بلد يستطيع العيش في وضع كهذا إلا إذا حصل على مساعدة مالية.

وقدر زيلينسكي المساعدة المالية التي تحتاج إليها بلاده حاليا بحوالي 5 مليارات دولار في الشهر، مضيفا أن هذا المبلغ مطلوب لتمويل عجز الموازنة.

وفي وقت سابق، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا فقدت 35% من ناتجها المحلي الإجمالي و200 مصنع منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: "سبوتنيك"

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