أمير دولة قطر: ارتفاع أسعار الطاقة لن يدوم ولن يستمر للأبد

كشف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن توقعاته لأسعار موارد الطاقة، ويأتي ذلك في وقت تتعرض الأسواق فيها لضغوطات في ظل العقوبات الغربية على روسيا.

وفي كلمة افتتاحية للدورة الثانية من "منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة" اليوم، قال أمير دولة قطر: " نحن ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يدوم ولا يستمر للأبد فقد عشنا فترات طويلة كانت أسعار الطاقة منخفضة ولم يعوضنا عن هذا الانخفاض سوا السياسات الرشيدة والتوفير في مراحل ارتفاع الأسعار لغرض الاستثمار وتنويع مصادر الدخل".

يتبع..