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خبير صيني: روسيا تمتلك ورقتين رابحتين في مواجهة الغرب

مال وأعمال

خبير صيني: روسيا تمتلك ورقتين رابحتين في مواجهة الغرب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد خبير صيني بأن الثروة في موارد الطاقة والغذاء هما الورقتان الرابحتان الرئيسيتان لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية عليها، والتي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية.

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وقال شو بولين مدير إدارة البحوث الاقتصادية الروسية بمعهد روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (AES)، إن "أقوى الأوراق في جعبة روسيا في حربها ضد العقوبات الغربية هم الطاقة والغذاء".

وأشار الخبير الصيني إلى أن موسكو تتعامل بنجاح مع القيود الغربية المفروضة ضد روسيا، وأن المؤشرات العامة للاقتصاد الروسي الآن "لا تعاني من أي مشاكل".

وأضاف الخبير أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا بشكل كبير تمكنت روسيا من زيادة إمدادات الوقود الأزرق إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% حتى في ظل العقوبات.

كذلك أشار بولين إلى أن موسكو لديها أيضا فرصا كبيرة لتصدير الحبوب، وأنها ستكون قادة على تصدير 50 ​​مليون طن من الحبوب هذا العام وهو ما يتوافق مع مستوى السنوات السابقة ويدل أيضا على روسيا لا تزال تنفذ مسؤولياتها على الساحة الدولية.

المصدر: نوفوستي

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