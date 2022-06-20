بريطانيا.. محامون ينظمون إضرابا عاما الأسبوع القادم

أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن أعضاء جمعية محاماة بارزة في المملكة المتحدة قرروا إعلان إضراب عام الأسبوع المقبل، مطالبين بزيادة رواتبهم.

وأيد نحو 81.5% من أعضاء جمعية المحامين المختصين بالقضايا الجنائية، التي تضم أكثر من ألفي محامي، القرار بإطلاق الاضراب العام الذي من المقرر أن يستمر 4 أسابيع.

وسيبدأ الإضراب في 27 و28 يونيو الجاري مع زيادة تدريجية لأيام الإضراب في الأسبوع، حتى يشمل الإضراب أسبوع العمل الكامل من 18 إلى 22 يوليو المقبل.

ومن المقرر تنظيم الاحتجاجات أمام مباني المحاكم، بما فيها المحكمة الجنائية المركزية في لندن، وفي العديد من المدن الأخرى.

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وتشير الصحيفة إلى أن سبب الإضراب قضية التمويل، حيث طالب المحامون بزيادة الرواتب فورا، إذ أنها فقدت نحو 30% من قيمتها خلال السنوات العشرين الأخيرة بسبب التضخم، حسب معطيات الجمعية.

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان الحكومة أنها قد تتخذ إجراءات لزيادة الرواتب بعد إجراء دراسات مستقلة.

ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا موجة من الإضراب العام للعاملين في مختلف قطاعات الاقتصاد البريطاني على خلفية ارتفاع التضخم. وستشمل الإضرابات عمال السكك الحديدية والمدرسين وغيرهم.

المصدر: صحيفة "غارديان"