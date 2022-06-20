بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات بداية الأسبوع اليوم الاثنين، حيث اقترب مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX من مستوى 2400 نقطة.

وبحلول الساعة 11:59 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.42% إلى 2363.84 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار 0.54% إلى 1322.50 نقطة.

وعلى صعيد العملات، زاد سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 4 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.43 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 59.10 روبل.

المصدر: RT