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بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

بورصة موسكو في المنطقة الخضراء
Globallookpress
بورصة موسكو
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صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات بداية الأسبوع اليوم الاثنين، حيث اقترب مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX من مستوى 2400 نقطة.

وبحلول الساعة 11:59 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.42% إلى 2363.84 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار 0.54% إلى 1322.50 نقطة.

وعلى صعيد العملات، زاد سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 4 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.43 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 59.10 روبل.

المصدر: RT

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