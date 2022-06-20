وزير الري المصري يتابع إجراءات التعاون مع العراق في مجال الموارد المائية

في إطار متابعة إجراءات التعاون مع العراق بمجال الموارد المائية، عقد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اجتماعا مع عدد من المسؤولين، لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصري للعراق.

وعقد محمد عبد العاطي اجتماعا مع رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير، وأيمن السيد، رئيس قطاع شؤون الرصد والاتصالات، وحسين الجمال، مدير معهد بحوث الصرف، ومحمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، ومحمد هيكل، استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، وممثلي شركة "أوراسكوم"، وذلك لمناقشة مخرجات زيارة الوفد المصري للعراق، وعرض التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة للعراق شبيهة لمحطة معالجة مصرف بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في النهر بثلاث محافظات عراقية (النصرية –الديوانية - البصرة).

وأوضح محمد عبد العاطي أنه "وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، بشأن تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للإستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه، فقد قام كل من محمد هيكل، استشاري محطة معالجة مياه بحر البقر، وحسين الجمال، مدير معهد بحوث الصرف، بزيارة لدولة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة إستخدام المياه بالعراق".

وأكد عبد العاطي أنه "حريص على متابعة ملف التعاون مع دولة العراق الشقيقة في مجال الموارد المائية والري، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، والسعي لإستفادة الجانب العراقي من التجربة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه"، لافتا إلى "حرصه على المشاركة في مؤتمر بغداد الدولى للمياه، والذي عقدت نسختيه الأولى والثانية في شهر مارس 2021 و 2021، وإلى المشاركة المتميزة للوفد العراقي برئاسة مهدي الحمداني في إسبوع القاهرة للمياه والذى يعقد في شهر أكتوبر من كل عام".

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية، وتشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين.

المصدر: RT