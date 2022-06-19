البنك المركزي التونسي: ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 51%

زادت قيمة العائدات السياحية في تونس 51% حتى الـ10 من يونيو الجاري مسجلة 1.1 مليار دينار، حسب المؤشرات النقدية الأخيرة التي نشرها البنك المركزي.

وطبقا للنسق التصاعدي ذاته، سجلت عائدات العمل ارتفاعا بنسبة 15.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتصل قيمتها إلى 3.1 مليار دينار.

وبالكاد تسمح مجمل هذه العائدات بتمويل خدمة الدين الخارجي، الذي تحوّلت قيمته من 3.4 مليار دينار في جوان 2021 إلى 3.7 مليار دينار، حاليا، أي بارتفاع في حدود 7.8 بالمائة.

وأظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي، كذلك، تحسّنا في الموجودات الصافية من العملة الصعبة، التي ارتفعت قيمتها إلى مستوى 24.2 مليار دينار إلى حدود يوم 10 يونيو 2022 مقابل 21.3 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وفي ما يتعلق بالسوق النقدية فقد شهد مجمل المبادلات بين البنوك تطورا بنسبة 27.8 بالمائة بنحو 2 مليار دينار إلى تاريخ 17 يونيو 2022.

كما شهد حجم إعادة التمويل الجملي ارتفاعا بنسبة 37.6 بالمائة ليبلغ مستوى 11.1 مليار دينار إلى حدود التاريخ ذاته.

المصدر: وسائل إعلام تونسية