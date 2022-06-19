العراق يعارض التدخل السياسي في قرارات "أوبك"

أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن "السياسة يجب ألا تتدخل في قرارات "أوبك"، خاصة وأن روسيا عضو مهم للغاية في السوق العالمية".

وقال في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية تعليق على تقارير صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "روسيا عضو مهم للغاية في سوق النفط العالمي، ولا نريد أن تتدخل السياسة في قرارات أوبك بتعليق مشاركة روسيا في اتفاق (أوبك +)".

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم في وقت سابق، إن "الإدارة الأمريكية تدعو منتجي النفط والغاز العالميين، بما في ذلك أوبك، إلى زيادة الإنتاج".

وقررت دول "أوبك+" مطلع الشهر الجاري، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يومياـ بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022.

وسيعقد اجتماع "أوبك+" القادم في 30 يونيو الجاري.

المصدر: RT + "نوفوستي"