بوتين: الغرب أطلق العنان لمطبعة النقود

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الدول الغربية أطلقت العنان لطباعة النقود لتغطية العجز المالي في اقتصاداتها.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة.

وقال بوتين إن "السلطات الغربية الرائدة أطلقت المطبعة دون التفكير أو الرغبة في استخدام أدوات أخرى، وبهذه الطريقة البسيطة، بدأوا في تغطية عجز الميزانية الذي لم يسبق له مثيل".

وشدد على أن مزاعم تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية كان نتيجة للعملية الروسية في أوكرانيا، تشويه للحقائق.

وأشار إلى أن معدلات التضخم في بعض دول منطقة اليورو تجاوزت في الوقت الراهن مستوى 20%، لافتا إلى أن الغرب بدأ في البحث عن جهات يلقي اللوم عليها في ذلك.

وقال إن المعروض النقدي نما في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين بنسبة 38% وفي الاتحاد الأوروبي 20%.

وعن تداعيات العقوبات على روسيا، أشار بوتين إلى أن الخسائر المباشرة فقط التي تكبدها الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا بلغت حتى الآن 400 مليار دولار.

المصدر: RT