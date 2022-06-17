ممثل التجارة الأفغانية من "طالبان" يوجه رسالة لروسيا

قال نائب رئيس غرفة التجارة الأفغانية بحكومة "طالبان"، محمد يونس مهمند إن بلاده ترغب في توسيع التجارة بين روسيا وأفغانستان، وذلك خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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وأوضح خلال مقابلة مع RT أن مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ جاءت لرغبة أفغانستان في توسيع التجارة مع روسيا، حيث سيتم التباحث حول حاجة أفغانستان من القمح والغاز والنفط، مشيرا إلى أنه سيلتقي مجموعة من المسؤولين الروس غدا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون.

وأشار إلى أنه يدعو رجال الأعمال الروس للاستثمار في أفغانستان، "حيث أن بلاده أصبحت مليئة بالكثير من الفرص، ولم تعد هناك مشكلات أمنية، ولذا نرغب أن نستقطب الأعمال الروسية، حيث لم تعد لدينا أيضا مشاكل مع الفساد".

ونوه بأن بلاده تعول على دول مثل روسيا لمساعدة أفغانستان اقتصاديا، "حيث سيشكل ذلك خطوة لتطوير التعاون، ونأمل أن تعترف كل الدول بنا وأن يتم حل جميع المشاكل قريبا".

المصدر: RT