نوفاك: إنتاج النفط العالمي عام 2022 سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن إنتاج النفط في العالم، والذي كان يتعافى تدريجيا خلال العامين الماضيين، سيصل بالكامل إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022.

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جاء ذلك في حديث تلفزيوني أدلى به نوفاك اليوم الجمعة على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصدى ادولي.

وقال: "إذا أخذنا الوضع العام في سوق الطاقة خلال العامين الماضيين، فقد شهدنا انتعاشا كاملا في الطلب على موارد الطاقة، والذي سبق أن انخفض نتيجة الوباء وعمليات الإغلاق وانخفاض الطلب بالنسبة للنقل البري والنقل الجوي. واليوم من الممكن أن نقول بثقة أنه بحلول نهاية هذا العام، سيعود إنتاج النفط إلى ما كان عليه ".

وأشار نوفاك إلى أنه رغم تعافي الإنتاج، قد يواجه العالم نقصا في إمدادات النفط، لا سيما في ظل استمرار تقلبات شديدة وعدم يقين في السوق من ناحية العرض لموارد الطاقة.

وقال: "لا يزال هناك عدم يقين بشأن استعادة الإنتاج في إيران وفنزويلا وليبيا.. نشهد نقصا في البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح لنا باستخدام موارد الطاقة بالكامل، كما نرى انخفاضا في الاستثمار في صناعات الاستخراج"، وأضاف: "هذا يعني أنه قد يكون هناك نقص في المعروض في سوق النفط والغاز، ولا سيما النفط".

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وأشار نوفاك إلى أن إيران وفينزويلا، حال رفع العقوبات عنهما، ستزيدان إنتاج النفط بمقدار 2-2.5 مليون برميل في اليوم، ولكن ليس على الفور، بينما سيستمر الطلب العالمي في الازدياد أيضا.

وذكر نوفاك أن صادرات النفط الروسية في الفترة من يناير إلى مايو 2022 نمت بنسبة 12% على أساس سنوي.

المصدر: وكالات