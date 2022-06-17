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كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مؤسستان روسيتان تخططان لإقامة منصة لتداول الذهب بشكل رقمي

مال وأعمال

مؤسستان روسيتان تخططان لإقامة منصة لتداول الذهب بشكل رقمي
Sputnik
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تخطط مؤسسة العلامات التجارية وبورصة سان بطرسبورغ لتطوير أدوات مالية جديدة، وإقامة قسم في إطار تأمين تداول الذهب بشكل رقمي، وإنشاء أنظمة وبروتوكولات تكنولوجيا المعلومات اللازمة.

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وعمليا، وقعت مؤسسة العلامات التجارية الروسية "غوزناك" وبورصة سان بطرسبورغ اتفاقية تعاون في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، سيتم بموجبها إقامة منصة لتداول الذهب بشكل رقمي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة العلامات التجارية الروسية أن "الاتفاقية تتعلق، من بين أمور أخرى، بالجهود المشتركة لإنشاء نظام بيئي للتداول الأولي والثانوي للذهب في شكل رقمي باستخدام آليات تبادل السوق".

ويؤكد البيان أنه بالنسبة للأفراد والكيانات القانونية، فإن إنشاء مثل هذه المنصة يعني خفض عتبة الدخول للاستثمارات في الذهب، وخفض العمولات وزيادة سيولة الأصول.

وينعقد المنتدى الدولي، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. وموضوع المنتدى هذا العام هو "عالم جديد - فرص جديدة".

المصدر: تاس  

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