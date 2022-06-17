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كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

شركة مصرية مختصة في تصدير البطاطس تكشف حال الصادرات إلى روسيا بعد العقوبات الغربية

مال وأعمال

شركة مصرية مختصة في تصدير البطاطس تكشف حال الصادرات إلى روسيا بعد العقوبات الغربية
Sputnik
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كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دالتكس" المصرية هشام النجار الملقب بـ"ملك البطاطس المصرية"، تفاصيل تصدير البطاطس إلى روسيا بعد العقوبات الغربية نتيجة الأزمة الأوكرانية.

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وأوضح النجار في تصريحات لـRT، على هامش مشاركة مصر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن تصدير البطاطس المصرية إلى روسيا، لم تتأثر بالعقوبات بل على العكس زادت الصادرات خلال الأشهر الماضية.

وأشار النجار إلى أن الزيادة في تصدير البطاطس المصرية إلى روسيا، جاء نتيجة العوامل الجوية التي أدت إلى تأثر المحصول الروسي فأصبح هناك عجز وازداد الطلب على المحصول المصري.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دالتكس" المصرية، أن هناك مشكلة زالت قائمة وهي زيادة تكلفة الشحن بعد العقوبات والازمة الاوكرانية، حيث ازادت التكلفة عشرة أضعاف تقريبا، بالإضافة إلى عدم توافر شركات شحن تقوم بسرعة النقل.

ونوه بأن هناك مباحثات بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي، لاعتماد الروبل في التعاملات التجارية بين البلدين لسرعة تحويل الأمول بين الأطراف المتعاملة.

وقال إن مصر تسيطر تقريبا على 80% من البطاطس المستوردة في روسيا، حيث يحدث غلاء في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بسبب رفع تكلفة الشحن والوقود، لذلك تصل البطاطس بأسعار مرتفعة للسوق الروسية.

المصدر: RT

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