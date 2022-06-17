مصر.. الحكومة تصدر قرارا تجاه مالكي سيارات موديل 2018 بعد حذف نصف مليون مواطن من الدعم

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قرارا جديدا بشأن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، والذين وصلتهم رسالة وقف بطاقاتهم.

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وأعلنت الوزارة فتح باب التقدم بالتظلمات والمستندات للمواطنين الذين تم وقف بطاقة التموين الخاصة بهم، نتيجة لارتفاع قيمة مرتباتهم الحكومية، أو امتلاكهم سيارة موديل 2018 فأحدث.

وكشفت أنه نتيجة لزيادة أعداد تظلمات وقف البطاقة التموينية، ولم يتم التقدم بالمستندات نتيجة لظهور رسالة لهم في بون الصرف مرتبات حكومية عالية أو امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 فأحدث، فإنه يتم فتح باب التقدم بالتظلمات تيسيرا لهم، مشيرة إلى أنه يتم تجميع التظلمات عن طريق المكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وتقديمها لمدير المديرية الذي يرسلها بدوره لديوان عام الوزارة أسبوعيا.

في سياق متصل، أوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قد تم حذف ما يزيد عن نصف مليون مواطن من البطاقات التموينية، بعدما أعلن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أنه يتم العمل على حذف الذين لا يستحقون أن يتواجدوا في منظومة الدعم.

وأعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، عن حذف أي مواطن يتخطى راتبه حاجز الـ 9600 جنيه من البطاقات التموينية، فضلًا عن حذف أي مواطن يكون مالك لسيارة حديثة موديل عام 2018.

المصدر: القاهرة 24