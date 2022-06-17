رئيس شركة "غازبروم نفط": روسيا تزود آسيا بالفعل بـ 50% من نفطها

صرح رئيس شركة "غازبروم نفط"، ألكسندر ديوكوف، بأن روسيا تزود آسيا الآن فعليا بـ 50% من صادراتها النفطية، بعد أن كانت ثلاثة أرباع النفط تذهب إلى أوروبا.

جاء ذلك في حديث له بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، حيث تابع ديوكوف أن أوروبا بإمكانها أن تتصرف بدون النفط الروسي، إلا أن السؤال المطروح سوف يكون: ما هو السعر الذي يتعين عليها أن تدفعه.

المصدر: روسيا 24