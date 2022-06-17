 
مباشر

رئيس شركة "غازبروم نفط": روسيا تزود آسيا بالفعل بـ 50% من نفطها

مال وأعمال

رئيس شركة
Sputnik Alexei Nikolsky
المدير التنفيذي لشركة "غازبروم نفط"/ ألكسندر ديوكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8z2

صرح رئيس شركة "غازبروم نفط"، ألكسندر ديوكوف، بأن روسيا تزود آسيا الآن فعليا بـ 50% من صادراتها النفطية، بعد أن كانت ثلاثة أرباع النفط تذهب إلى أوروبا.

جاء ذلك في حديث له بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، حيث تابع ديوكوف أن أوروبا بإمكانها أن تتصرف بدون النفط الروسي، إلا أن السؤال المطروح سوف يكون: ما هو السعر الذي يتعين عليها أن تدفعه.

المصدر: روسيا 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا