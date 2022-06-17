غريف: التصدير في الظروف الراهنة بمثابة سم للاقتصاد الروسي

قال غيرمان غريف رئيس مصرف "سبيربنك"، إن التصدير في الظروف الحالية أصبح بمثابة السم الزعاف للاقتصاد الروسي وهو يؤدي إلى التعزيز المفرط للروبل.

وذكر غريف أن كل ذلك، يتسبب بتدمير الإنتاج المحلي، وتحويل الاستيراد إلى الدواء الرئيسي.

وأضاف غريف متحدثا في فطور عمل" نظمه "سبيربنك" بعنوان "الاقتصاد الروسي: كيف نبني جسرا إلى المستقبل؟": "ما كان يعتبر الأمر الأساسي والأهم - التصدير، أصبح الآن سما للاقتصاد. أصبح الاستيراد ... هو العلاج الرئيسي للمرض في شكل تعزيز للروبل، وفي الواقع عملية تدمير الإنتاج الوطني - كل شيء انقلب رأسا على عقب".

إقرأ المزيد

ويرى غريف، أنه من المستحيل خلال وقت قصير حتى إعادة التفكير في الوضع الجديد، والأصعب من ذلك- إعادة بناء الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المادية وسلاسل الدفع والتسديد.

وقال رئيس المصرف: "العملة الوحيدة التي لديها فائض مقابل الروبل هي اليوان. جميع العملات الأخرى تعاني من عجز. يمكننا الحصول على الليرة التركية والروبية وما إلى ذلك، وهو ما لن تكون له أي قيمة بالنسبة لنا، لأننا لن نكون قادرين على شرائها - هذه ليست عملة قابلة للتحويل بحرية.

المصدر: نوفوستي