غريف يتحدث عن سيناريو "الأنبوب إلى الشرق" للاقتصاد الروسي

قال غيرمان غريف رئيس مصرف "سبيربنك"، إن روسيا بدأت في تنفيذ سيناريو "الأنبوب إلى الشرق"، وتمكنت بالفعل من إعادة توجيه 73٪ من صادرات النفط إلى البلدان التي لم تفرض عقوبات.

ودعا غريف المشاركين في "فطور العمل" الذي يقيمه مصرفه في إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، لمناقشة صورة الاقتصاد الروسي في الأفق حتى عام 2030.

وأضاف: "لا يوجد أي داع لبحث أي آفاق أبكر من ذلك. بالطبع، ستكون هذه سنوات صعبة وسيتعين علينا جميعا أن نعيشها ونتكيف معها. لكن 2030 هو الأفق الوحيد والأكثر عقلانية الذي يجب أخذه لبناء سيناريوهات اقتصادية".

وذكر أنه تم إطلاق تسمية مشروطة على السيناريو الأول -"الأنبوب إلى الشرق". و"هذا السيناريو قيد التنفيذ بالفعل. ونعني بكلمة أنبوب هنا، جميع سلع التصدير الروسية التقليدية".

ووفقا له، تم بالفعل إرسال 73٪ من إمدادات النفط الروسية في مارس - مايو، إلى دول لم تفرض عقوبات على روسيا.

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وقال: "بالطبع، هناك مشاكل مرتبطة بالخدمات اللوجستية والحسومات، وكان من المستبعد احتمال إعادة توجيه مثل هذه التدفقات في مثل هذا الوقت، لكننا نرى أن هذا يحدث".

وأشار غريف إلى أن الغاز ومشتقات النفط هي منتجات أكثر تعقيدا من حيث الخدمات اللوجستية، لكنه أعرب عن ثقته في أنه سيتم العثور على حلول لذلك أيضا.

واختتم غريف حديثه قائلا: "لكن هذا لا يكفي بالطبع. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتكييف الهيكل الكامل لاقتصادنا".

المصدر: نوفوستي