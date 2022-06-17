رئيس أكبر مصرف روسي يحدد التحدي الرئيسي لروسيا

اعتبر رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، أن التغير الهيكلي للاقتصاد الروسي على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا هو التحدي الرئيسي للبلاد.

وجاء تصريح المسؤول الروسي في جلسة حوار جرت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي وسط مشاركة دول عربية منها مصر بصفة ضيف شرف.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وقال: "التحدي الرئيسي هو ضمان إعادة هيكلة اقتصادنا، وهو أمر لم يتم القيام به منذ سنوات عديدة. إذا نظرت إلى هيكل الاقتصاد فقد تغير على مدار العشرين عاما الماضية ولكن ليس بطريقة جذرية. نواجه الآن تحديا كبيرا في متطلبات الاقتصاد الكلي المختلفة".

كذلك أشار رئيس أكبر مصرف روسي إلى أن الاقتصاد الروسية أظهر بالفعل مرونة لا تصدق وقدرة على إعادة البناء بوتيرة سريعة في ظل العقوبات الغربية.

وقال: "لم يتوقع أحد أن تتم إعادة الهيكلة والتكيف مع الوضع الجديد بهذه الوتيرة السريعة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن الاقتصاد الروسي اكتسب خبرة فريدة على مر السنين".

المصدر: نوفوستي