روسيا زادت ضخه إلى الصين.. رئيس "غازبروم" يسمي من يستحق "الشكر" على ارتفاع أسعار الغاز

اعتبر رئيس إدارة شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر أن الجهات المنظمة الأوروبية و"حزمة الطاقة الثالثة" هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز.

وقال ميلر خلال مشاركته في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس: "نحن شهود على صدمات الأسعار. لقد شهدنا تقلبات شديدة في أسواق السلع وتضخم مرتفع للغاية".

وأضاف بسخرية: "لكن كل هذا لم يبدأ بالأمس، وليس اليوم - وهنا يجب أن أقول "جزيل الشكر" للمنظمين الأجانب، ولا سيما المنظمين الأوروبيين".

وأضاف ميلر أن حزمة الطاقة الثالثة أزالت ارتباط تسعير الغاز بأسعار النفط في السوق، والآن يحلم جميع المشترين بشراء الغاز على أساس ربطه بالنفط.

كما ذكر ميلر أن تخلي أوروبا عن العقود طويلة الأجل أدى إلى تراجع الاستثمارات في الإنتاج، وترك مراكز التوزيع الأوروبية بدون غاز.

وقال ميلر إن "غازبروم" سبق أن حذرت أوروبا من أن الغاز بخلاف النفط، ليست سلعة تصلح لتعاملات البورصة، فبالنتيجة أصبحت الأسواق الفورية غير سائلة اليوم.

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وأشار إلى أن "غازبروم" اضطرت إلى تخفيض ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي" إلى أوروبا لأسباب فنية تتعلق العقوبات الغربية، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير.

ووفقا لبورصة ICE في لندن، فقد تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا أثناء تداول البورصة 1500 دولار لألف متر مكعب.

وأكد ميلر أن خط أنابييب الغاز "السيل الشمالي 2" يتمتع بمستوى الضغط اللازم، ولا يزال من الممكن إمداد ألمانيا بالغاز عبره، لكن لم يتم تشغيله بسبب عدم حصوله على الترخيص.

وكشف ميلر أن "غازبروم" زادت إمدادات الغاز إلى الصين في الفترة بين يناير ومايو هذا العام بنسبة 67.5%.

ووصف روسيا بأنها "استقرار للطاقة" و"مورد لاستقرار الطاقة" لأصدقائها.

المصدر: وكالات