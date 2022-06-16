"بلومبرغ": الكشف عن مصدر الوقود من إستونيا إلى السعودية

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر إمدادات الوقود من إستونيا إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن رفعت الدولة المطلة على بحر البلطيق إمداداتها إلى أكبر مصدر للنفط في العالم.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة نقلا عن المدير التنفيذي لشركة FGE الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط، إيمان ناصري، إنه على الأرجح أن يكون الوقود القادم من إستونيا، الدولة التي ليس لديها مصفاة نفط واحدة، إلى المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هو روسيا.

حيث رفعت إستونيا من إمدادات الوقود في يونيو أكثر من أي شهر آخر في السنوات القليلة الماضية، وبحسب الناصري، فقد استوردت البلاد في الفترة من يناير إلى مايو 8 ملايين برميل وقود، جاء معظمها من روسيا.

المصدر: نوفوستي