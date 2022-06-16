البنك المركزي البريطاني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
رفع البنك المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وذلك بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك القرار في محاولة لتهدئة ارتفاع التضخم ومعالجة ضعف النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا بزيادة سعر الفائدة الأساسي للمرة الخامسة على التوالي، وهي أعلى نقطة في 13 عاما.
وقالت اللجنة في بيان: "في ضوء المؤشرات المستمرة على ضغوط التكلفة وارتفاع الأسعار، صوتت اللجنة على زيادة سعر الفائدة للبنك بمقدار 0.25 نقطة مئوية".
وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها الفائدة عن 1 في المائة منذ يناير 2009، في وقت قفز معدل التضخم إلى 9 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى أبريل، بزيادة قدرها 2 في المائة عن مارس.
المصدر: "الإندبندنت"
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .