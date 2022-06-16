وزيرة الصناعة المصرية تفتتح جناح بلادها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 SPIEF

افتتحت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، بالاشتراك مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف الجناح المصري في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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وتشارك مصر هذا العام، الذي يعد اليوبيل رقم 25 للمنتدى الاقتصادي المرموق، كضيف شرف، حيث يضم الوفد المصري عددا كبيرا من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، الذين يمثلون اهتماما متبادلا كبيرا بين الشركات المصرية والروسية، ومؤسسات الدولتين، في إعطاء دفعة جديدة لتعميق التعاون الصناعي والتجاري والاقتصادي بين البلدين، لما تمثله مصر كفرصة واعدة لفتح أسواق جديدة لروسيا في القارة الإفريقية، وكذلك في فتح مجالات تعاون جديدة، وتعزيز المجالات الجارية بالفعل، سواء على مستوى قطاع النقل أو الطاقة، في ظل بناء محطة الضبعة النووية، باستثمارات روسية ضخمة في قطاع الطاقة، وكذلك على خلفية صفقة شركة "ترانس ماش هولدينغ"، التي تعد أكبر صفقة عربات قطارات جديدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

وسوف تشارك وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، نظيرها الروسي، دينيس مانتوروف، في وقت لاحق اليوم، في ندوة تحمل عنوان: "حوار عمل"/ مصر-روسيا، تديرها مديرة معهد الدراسات الإفريقية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إيرينا أبراموفا، ويشارك فيها نائب رئيس بنك الاستثمار الحكومي (مؤسسة التنمية الحكومية الروسية)، دانييل ألغوليان، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، وليد جمال الدين، ورئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، محمد قاسم، والمدير العام للشركة القابضة "ترانس ماش هولدينغ"، كيريل ليبا، ووزير التجارة في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، أندريه سليبنيف، ونائب وزير السياحة والآثار المصري، أحمد يوسف.

المصدر: RT